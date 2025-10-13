ECONOMIE
President Herzog: Trump krijgt Israëlische eremedaille

Samenleving
door anp
maandag, 13 oktober 2025 om 5:39
bijgewerkt om maandag, 13 oktober 2025 om 6:06
anp131025029 1
De Amerikaanse president Donald Trump zal van Israël de hoogste civiele onderscheiding ontvangen, de Presidentiële Eremedaille. Dat maakte de Israëlische president Isaac Herzog maandag bekend.
Trump krijgt de medaille voor zijn "onvermoeibare inspanningen" om de gijzelaars die nog in handen zijn van Hamas thuis te brengen en omdat hij "de grondslag heeft gelegd voor een nieuwe periode in het Midden-Oosten, gebaseerd op veiligheid, samenwerking en oprechte hoop op een vreedzame toekomst", aldus Herzog.
Volgens de president krijgt Trump de medaille "de komende maanden" en wordt hij daarvan op de hoogte gesteld bij zijn aankomst in Israël maandag. Trump spreekt in Israël met familieleden van gijzelaars en spreekt ook het Israëlische parlement toe. Naar verwachting worden maandag om 08.00 uur Israëlische tijd (07.00 uur Nederlandse tijd) de laatste nog in leven zijnde gijzelaars vrijgelaten.
Trump vliegt later maandag door naar het Egyptische Sharm-el-Sheikh voor de Gazatop.
