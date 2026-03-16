Letschert spreekt met studentenrabbijn over veiligheidszorgen

LEIDEN (ANP) - Minister Rianne Letschert van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap spreekt maandagavond met de studentenrabbijn Yanki Jacobs en met een aantal joodse studenten. Het gesprek gaat onder meer over de zorgen over de veiligheid die leven bij joodse studenten, maar ook over de recente aanslag bij een joodse school in Amsterdam.

Staatssecretaris Judith Tielen (Onderwijs) zei dat ze al contact heeft gehad met de getroffen school en dat ze ook nog langsgaat. De twee bewindspersonen noemden de recente antisemitische aanslagen "vreselijk". D66-minister Letschert wil van Jacobs horen waar zijn zorgen liggen.

Volgens Tielen (VVD) is het belangrijk om meer in te zetten op educatie om antisemitisme tegen te gaan. Eind vorig jaar werd daar 750.000 euro extra voor uitgetrokken. "We moeten doorgaan met wat al goed gaat, maar wel meer samen." Tielen doelt onder meer op de voorlichting die herinneringscentra zoals Kamp Westerbork doen. "We nemen het heel serieus, vanuit het kabinet en zeker ook vanuit onderwijs."