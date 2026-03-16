Trump roept landen opnieuw op te helpen in de Straat van Hormuz

door anp
maandag, 16 maart 2026 om 17:52
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft opnieuw bondgenoten opgeroepen zich te melden voor de bescherming van de Straat van Hormuz. De aan Iran grenzende zeestraat is door dat land grotendeels afgesloten, wat al leidde tot aanvallen op containerschepen. Dat heeft grote gevolgen voor de wereldwijde oliemarkt, de Straat van Hormuz is goed voor circa een vijfde van het wereldwijde olietransport.
"We beschermen jullie al veertig jaar en nu zeggen jullie: we raken liever niet betrokken", aldus Trump. "Jullie willen niet betrokken raken in iets heel kleins, waar niet veel zal worden geschoten. Ze hebben niet veel munitie meer over."
Volgens Trump zijn enkele landen al om, al wilde hij niet zeggen welke. "Misschien willen ze niet dat ik de namen noem, omdat ze dan worden aangevallen." Maar, verzekerde de Amerikaanse leider hen, Iran is na weken van aanhoudende Israëlisch-Amerikaanse beschietingen slechts nog een "papieren tijger".
