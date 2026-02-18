Letschert wil zich als minister eerst richten op cultuur en media

DEN HAAG (ANP) - Rianne Letschert wil zich in het begin van haar ministerschap vooral richten op de cultuursector en op media, om die onderwerpen snel in de vingers te krijgen. De voormalige informateur wordt minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap namens D66. "Op beleidsterreinen zit ik er helemaal middenin", zei de voormalige bestuursvoorzitter van de Universiteit Maastricht over het hoger onderwijs en onderzoek.

Letschert wil haar eerste jaar gebruiken om te bekijken wat de meeste prioriteit verdient. Ze wil onder meer kijken of de schade van de bezuinigingen van het vorige kabinet kan worden hersteld. "Er is veel te doen op de hele portefeuille."

Het was voor Letschert nog "onwennig" om minister te worden. Zo werd ze tijdens carnaval het afgelopen weekend de hele tijd herkend, zei ze. "Ik moet eraan wennen dat ik niet meer anoniem ben. Dat hoort bij de afweging en dat is het me allemaal waard."

Informateur

Letschert was eerder al gevraagd om minister te worden, maar toen kwam het voor haar nog te vroeg. "Toen paste het zowel professioneel als privé niet, nu past het wel."

Tijdens de coalitiegesprekken was Letschert al vaak in het Tweede Kamergebouw als informateur. In die periode werd ze al regelmatig gevraagd naar een mogelijk ministerschap, maar volgens haar was dat tijdens de coalitieonderhandelingen niet aan de orde. "Ik heb mezelf echt als procesbegeleider van de drie beschouwd. Ik wilde dat gescheiden houden van dat ik met mijn eigen carrière bezig was."

Ze werd een ruime week geleden gevraagd om minister te worden. Haar ervaringen als informateur hielpen wel om de beslissing te nemen. "Het was een soort snuffelstage van hoe vind ik de Haagse werkelijkheid."