Kabinet valt weer net niet

Premier Dick Schoof en de vier coalitiepartijen hebben donderdag een oplossing gevonden voor de onderlinge ruzie over het voorstel van de Europese Commissie over herbewapening. Dat hebben ingewijden laten weten na afloop van urenlang overleg bij de premier, die tijdelijk zijn werkplek heeft in het gebouw van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Schoof en de VVD willen zich aansluiten bij alle andere EU-landen als het gaat om er voor te zorgen dat Europa opgewassen is tegen Poetin. PVV, BBB ene NSC willen dat niet. Die willen dat Nederland de enige uitzondering wordt in Europa. De vlag kan nog niet definitief uit, aangezien de ministerraad er vrijdag nog over spreekt. Coalitieleiders zijn volgens Haagse bronnen akkoord met een bezweringsformule.