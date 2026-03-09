ECONOMIE
Libanese Hezbollah-beweging zweert trouw aan nieuwe leider Iran

Samenleving
door anp
maandag, 09 maart 2026 om 14:53
anp090326135 1
BEIROET (ANP/AFP) - De nieuwe leider van Iran, Mojtaba Khamenei, kan rekenen op de steun van Irans bondgenoot Hezbollah. De Libanese beweging heeft maandag trouw gezworen aan Khamenei, die zijn door een Israëlische luchtaanval gedode vader opvolgt.
"Wij van Hezbollah willen onze hartelijke felicitaties en zegeningen overbrengen ter gelegenheid van dit moment", staat in een verklaring. De groep voerde vorige week aanvallen uit op Israël om de gedode Iraanse leider Ali Khamenei te wreken.
In Iran gingen maandag duizenden mensen de straat op om trouw te zweren aan diens zoon en opvolger. Zij verzamelden zich op het Enghelab-plein met vlaggen en afbeeldingen van Mojtaba Khamenei.
In het land, waar het regime eerder dit jaar met veel geweld protesten neersloeg, klinkt ook onvrede. De BBC sprak teleurgestelde Iraniërs die de nieuwe leider omschrijven als "erger dan zijn vader" en de vrees uitspreken dat hij de onderdrukking verder zal opvoeren.
