VNG wil spoedoverleg met kabinet over 'terreur' bij azc-protesten

UTRECHT (ANP) - De Vereniging van Nederlandse Gemeenten wil een spoedoverleg met het kabinet over de rellen en ongeregeldheden die plaatsvonden tijdens demonstraties tegen de opvang van asielzoekers. De VNG heeft het zelfs over "vormen van terreur en intimidatie". Overleg is volgens de gemeenten nodig om te kijken "welke aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om verdere escalatie te voorkomen, de uitvoerbaarheid van de opvangopgave overeind te houden en gemeenten te ondersteunen".

Volgens de koepelorganisatie worden gemeenten die op verzoek van het kabinet verantwoordelijkheid nemen in het asieldossier "in toenemende mate geconfronteerd met intimidatie, bedreiging, geweld en georganiseerde ontregeling". En dat vraagt volgens de VNG om maatregelen, want de gemeenten en politie lopen tegen hun grenzen aan. De vereniging wijst onder meer op de ongeregeldheden van de laatste tijd in Loosdrecht, IJsselstein, Den Bosch en Apeldoorn.