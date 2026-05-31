Libanon meldt doden en gewonden door Israëlische luchtaanvallen

BEIROET (ANP) - Door Israëlische aanvallen op het zuiden van Libanon zijn minstens elf doden gevallen, meldt het Libanese persbureau NNA. Bij een aanval in de buurt van een ziekenhuis zouden daarnaast zeker twaalf medewerkers gewond zijn geraakt.

Bij nachtelijke aanvallen op het dorp Deir el-Zahrani vielen acht doden en zestien gewonden, aldus het persbureau. Meerdere woningen zouden zijn verwoest terwijl de bewoners lagen te slapen. Dezelfde plek werd zondagmiddag opnieuw aangevallen, schrijft NNA.

Bij droneaanvallen op de nabijgelegen plaatsen el-Sharqiyeh en Zebdine kwamen volgens NNA drie jonge mannen om. Ook zou Israël zeker een vijftal andere dorpen hebben aangevallen, net als de steden Nabatieh en Tyrus.

Hezbollah liet zondag weten vergeldingsaanvallen uit te voeren op Israëlische doelen. De Libanese gewapende beweging zou daarbij onder meer een Israëlische tank hebben geraakt. In april sloten Israël en Libanon een staakt-het-vuren met elkaar, maar recent intensiveerden de gevechten opnieuw.