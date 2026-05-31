ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Libanon meldt doden en gewonden door Israëlische luchtaanvallen

Samenleving
door anp
zondag, 31 mei 2026 om 14:41
anp310526073 1
BEIROET (ANP) - Door Israëlische aanvallen op het zuiden van Libanon zijn minstens elf doden gevallen, meldt het Libanese persbureau NNA. Bij een aanval in de buurt van een ziekenhuis zouden daarnaast zeker twaalf medewerkers gewond zijn geraakt.
Bij nachtelijke aanvallen op het dorp Deir el-Zahrani vielen acht doden en zestien gewonden, aldus het persbureau. Meerdere woningen zouden zijn verwoest terwijl de bewoners lagen te slapen. Dezelfde plek werd zondagmiddag opnieuw aangevallen, schrijft NNA.
Bij droneaanvallen op de nabijgelegen plaatsen el-Sharqiyeh en Zebdine kwamen volgens NNA drie jonge mannen om. Ook zou Israël zeker een vijftal andere dorpen hebben aangevallen, net als de steden Nabatieh en Tyrus.
Hezbollah liet zondag weten vergeldingsaanvallen uit te voeren op Israëlische doelen. De Libanese gewapende beweging zou daarbij onder meer een Israëlische tank hebben geraakt. In april sloten Israël en Libanon een staakt-het-vuren met elkaar, maar recent intensiveerden de gevechten opnieuw.
loading

POPULAIR NIEUWS

223521303 m

Gezond zonder sportschool: deze dagelijkse activiteiten verlengen je leven

generated-image (4)

Zo bespioneren je favoriete apps je camera en microfoon (en wat daarvan écht waar is)

generated-image (3)

Dit zijn de landen die de wereld voeden

212817922_m

Dit teken van veroudering kan een belangrijke voorspeller zijn van de dood als je niet in actie komt

157470545_m

Pensioengat zzp’ers: zo groot is het probleem echt

220824048_m

Liever alleen dan op een feestje? Deze drie antisociale gewoontes zijn gelinkt aan een hoog IQ

Loading