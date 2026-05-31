Politie: bedreigingen na bericht over geweld bij arrestatie Zeist

Samenleving
door anp
zondag, 31 mei 2026 om 14:29
ZEIST (ANP) - De politie heeft op sociale media meerdere bedreigende en beledigende reacties binnengekregen op haar bericht over een aanhouding in Zeist waarbij agenten geweld hebben gebruikt. Het is daarom niet langer mogelijk om te reageren onder dit bericht op Facebook en Instagram, laat een woordvoerder weten. "Kritiek en een gesprek zijn goed en belangrijk, maar alle fatsoensnormen werden overschreden", zegt zij.
Volgens de woordvoerder was onder meer sprake van "de meest heftige bedreigingen". Of de politie die verder oppakt en bijvoorbeeld bekijkt of er mogelijk strafbare uitingen bij zitten, weet zij niet. "Daarvoor is het nog te vroeg."
Zaterdag maakte de politie bekend dat het gebruik van geweld door agenten tijdens een aanhouding in Zeist, vorige maand, wordt getoetst. Dat is gebruikelijk bij geweldsinzet, maar de politie trad er nu actief mee naar buiten omdat er beelden van de aanhouding rondgaan op sociale media. Daarop is onder meer te zien dat agenten een zwangere vrouw hardhandig wegduwen, waarna zij valt.
