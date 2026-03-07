ECONOMIE
Libanon: nu bijna een half miljoen vluchtelingen

door anp
zaterdag, 07 maart 2026 om 19:28
BEIROET (ANP/AFP) - Door het geweld in Libanon zijn nu bijna een half miljoen mensen op de vlucht geslagen. Dat heeft de Libanese minister Haneen Sayed van Sociale Zaken gezegd op een persconferentie.
Sayed sprak van 454.000 ontheemden, van wie er 112.525 zijn ondergebracht in opvanglocaties van de regering. Israël, dat delen van Zuid-Libanon en Beiroet bombardeert om Irans bondgenoot Hezbollah te bestrijden, vaardigt geregeld evacuatiebevelen uit. Volgens een bericht op X van de IDF heeft de krijgsmacht in de afgelopen 48 uur meer dan 170 doelen aangevallen. Sinds maandag zijn er ook circa driehonderd doden gevallen door het geweld in het land.
