Van de Bunt ziet Eitrem als favoriet voor titel WK allround

HEERENVEEN (ANP) - De Nederlandse schaatser Stijn van de Bunt ziet halverwege het WK allround Sander Eitrem als de grote favoriet voor de titel. De Noor reed met 6.01,61 op de 5000 meter het baanrecord van Patrick Roest uit de boeken en staat na de eerste dag tweede achter Jordan Stolz. De Amerikaan had eerder een grote voorsprong gepakt met de zege op de 500 meter in 34,22.

Van de Bunt, die met de tweede tijd op de 5000 meter zesde staat, zag in Eitrem vooraf al de grote favoriet. "Stolz heeft er al twee dagen op zitten. Eitrem gaat wel een goede 10 kilometer rijden, daar twijfel ik niet over", zei Van de Bunt.

De 21-jarige schaatser hoopt zelf ook op een goede 10 kilometer en 1500 meter. "Door de ploegenachtervolging heb ik wat meer snelheidswerk gedaan. Dus ik ben ook nieuwsgierig hoe die 1500 meter gaat."

'Teleurgesteld'

Eitrem vertelde dat hij had gehoopt het WK te beginnen met 36,5 op de 500 meter, maar hij eindigde als twaalfde met 36,94. "Na de 500 meter was ik teleurgesteld, maar ik heb dat omgezet in motivatie en ben op de 5000 meter voluit gegaan. Het is mooi om het baanrecord van Patrick Roest te verbreken en dat mijn naam daar komt te hangen."

Het wordt volgens Eitrem heel spannend op de tweede dag van het allroundtoernooi. "Jordan Stolz zal lastig te verslaan zijn, maar ik zie dat het mogelijk is. Stolz is de beste schaatser, maar het is goed te zien dat hij ook menselijk is en zwakheden vertoont, maar het zal niet makkelijk worden. Ik ben blij dat hij al het WK sprint heeft gereden", zei hij over de Amerikaan die vrijdagavond achter Jenning de Boo tweede werd op het WK sprint.