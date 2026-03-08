ECONOMIE
Waarom we soms onze eigen grenzen overgaan zonder dat we het doorhebben

Liefde, relaties, geluk
door Nina van der Linden
zondag, 08 maart 2026 om 16:35
186980079_m
Aanpassingsvermogen is een van de meest opmerkelijke eigenschappen van de mens. We passen ons razendsnel aan nieuwe omstandigheden, mensen en situaties aan. In relaties is dat vaak precies wat nodig is om samen verder te kunnen. Na verloop van tijd leren we elkaars eigenaardigheden kennen en leren we daarmee om te gaan.
Maar aanpassingsvermogen heeft ook een minder zichtbare kant.
Dezelfde flexibiliteit die relaties laat voortbestaan, kan er namelijk ook voor zorgen dat grenzen langzaam verschuiven zonder dat we het doorhebben. Wat eerst ongepast voelde, lijkt op een gegeven moment onschuldig. Een bericht dat laat in de avond binnenkomt, roept geen vragen meer op. Een kleine grens buigt een beetje, en daarna nog een beetje.
Elke stap lijkt op zichzelf onbelangrijk. Niets voelt groot genoeg om alarm te slaan.

Het sluipende proces van ‘drift’

Morele grenzen worden zelden in één klap overschreden. Meestal gebeurt het geleidelijk. We geven onszelf logische verklaringen: het is onschuldig, iedereen verdient aandacht, we zijn gewoon vriendelijk of behulpzaam.
Ons brein is bovendien sterk gericht op consistentie. Zodra we een kleine stap in een bepaalde richting zetten, passen we onze interpretatie van de situatie aan zodat ons gedrag logisch blijft voelen. Elke kleine aanpassing maakt de volgende iets makkelijker.
Pas later kan een ongemakkelijk moment van inzicht volgen: wanneer we merken dat we verder zijn gegaan dan we ooit hadden verwacht.
Niet in één dramatische beslissing, maar via een reeks kleine verschuivingen.

Gewoonte dempt het alarm

Wanneer we lang genoeg in een bepaalde situatie zitten, wordt ons interne alarmsysteem minder gevoelig. Wat ooit ongemakkelijk voelde, raakt vertrouwd. Gesprekken die ooit kort zouden blijven, duren ineens langer. De grens tussen interesse en intimiteit vervaagt.
Omdat elke stap zo klein is, voelt het zelden als een duidelijke keuze. Het lijkt eerder op vriendelijkheid, nieuwsgierigheid of begrip.
Aanpassen is op zichzelf geen probleem. Sterker nog: zonder flexibiliteit zijn langdurige relaties vrijwel onmogelijk. Partners moeten elkaars eigenaardigheden kunnen verdragen, fouten kunnen vergeven en kleine irritaties kunnen laten gaan.
Het wordt pas riskant wanneer aanpassing verder gaat dan tolerantie en langzaam onze identiteit begint te veranderen. Dan passen we ons niet alleen aan voor de harmonie, maar zijn we gestopt met onszelf af te vragen of ons gedrag nog bij onze eigen waarden past.
Een grens die ooit duidelijk was, is dan stukje bij beetje verdwenen.

Even stilstaan

Het opvallende is dat het moment waarop reflectie het hardst nodig is, vaak niet gepaard gaat met sterke emoties. Soms voelen we juist opvallend weinig. Iets dat ons vroeger had verontrust, roept nu nauwelijks nog reactie op.
Dat kan voelen als emotionele volwassenheid, maar het kan ook betekenen dat we ons eigen alarmsysteem hebben gedempt.
Juist dan kan een simpele vraag verhelderend werken: Is dit gedrag nog in lijn met wie ik wil zijn? Die vraag herstelt het gevoel dat we zelf de auteur van onze keuzes zijn.
Want hoe sterk ons aanpassingsvermogen ook is, we hebben altijd de mogelijkheid om even te pauzeren en opnieuw te kiezen.
Bron: Psychology Today

