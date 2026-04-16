Libanon weet niets van gesprek met Israëlische leiders

Samenleving
door anp
donderdag, 16 april 2026 om 8:26
BEIROET (ANP/AFP) - De Libanese regering is niet op de hoogte van een gepland contact tussen Israëlische en Libanese leiders, zegt een functionaris tegen persbureau AFP en nieuwszender Al Jazeera. De Amerikaanse president Donald Trump schreef op Truth Social dat zo'n gesprek deze donderdag nog plaats zou vinden, maar Libanon zegt daar niet over te zijn geïnformeerd.
Dinsdag kwamen delegaties uit Israël en Libanon samen in Washington om te praten over een einde aan de oorlog, maar dat leverde nog geen concrete afspraken op. Een officiële aankondiging van een tweede overleg is daarna nog niet gedaan.
Maar Trump schreef woensdagavond (Amerikaanse tijd) over Israël en Libanon: "Het is lang geleden dat de twee leiders elkaar gesproken hebben, 34 jaar ofzo. Dat zal morgen gebeuren. Mooi!"
