Premier wijst 24 maart aan voor Deense parlementsverkiezingen

KOPENHAGEN (ANP/AFP/RTR) - De Denen kiezen op 24 maart een nieuw parlement. Premier Mette Frederiksen heeft gezegd dat ze de koning heeft gevraagd die dag te kiezen voor de stembusgang.

"Dit zullen doorslaggevende verkiezingen zijn, omdat wij als Denen en Europeanen in de komende vier jaar echt op eigen voeten zullen moeten staan. We moeten vormgeven aan onze band met de Verenigde Staten, en we moeten herbewapenen om vrede op ons continent te garanderen", aldus Frederiksen.

De vorige parlementsverkiezingen waren in 2022 en volgens de wet moet er dit jaar voor 1 november een nieuw parlement worden gekozen.

Meerderheid verliezen

Afgaande op peilingen lijkt de huidige coalitie - bestaande uit een coronacrisisverbond tussen sociaaldemocraten, liberalen en gematigden in het land - een meerderheid te verliezen. Eerder verloren de sociaaldemocraten van Frederiksen al na decennia hun grip op Kopenhagen, bij de gemeenteraadsverkiezingen daar.

Het parlement of de Folketing telt 179 parlementariërs. Daarvan worden er 175 in het eigenlijke Denemarken gekozen, twee in Groenland en twee op de Faeröer-eilanden.