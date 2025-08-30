Lidewij de Vos vervangt Baudet als lijsttrekker FVD

- Lidewij de Vos is de lijsttrekker van Forum voor Democratie bij de Tweede Kamerverkiezingen op 29 oktober. Ze vervangt Thierry Baudet, die tot nu altijd lijsttrekker van de partij is geweest bij Tweede Kamerverkiezingen.

Oprichter Baudet blijft wel partijvoorzitter en gaat naar de tweede plek van de kieslijst, omdat hij denkt dat hij als leider de groei van de partij in de weg staat. Dat komt volgens hem onder meer door "gepolariseerde meningen" over Baudet en een "al vijf jaar durende blokkade in de media". "Dat is deels mijn eigen schuld geweest, maar ook deels ontstaan door framing en niets gegund krijgen."

Baudet denkt dat FVD met De Vos als lijsttrekker en fractievoorzitter "een fantastisch resultaat gaat behalen bij de verkiezingen en heel veel voor elkaar kan krijgen voor onze kiezers en voor Nederland".

Beleidsmedewerker

De Vos vervangt Baudet vanaf volgende week ook als fractievoorzitter. Om terug in de Tweede Kamer te komen, neemt ze de plek in van Pepijn van Houwelingen. De Vos zat eerder van januari tot april in de Kamer als tijdelijke vervanger van Baudet. Ze was ook werkzaam als beleidsmedewerker voor de partij.

"Het is een bijzonder grote eer en een opdracht van formaat om lijsttrekker te zijn van de grootste ledenpartij van Nederland", aldus De Vos in een verklaring. De nieuwe lijsttrekker zegt dat ze de partij verder wil brengen en dat ze gaat voor politieke vernieuwing.

De 28-jarige De Vos is een van de jongste Kamerleden en de jongste lijsttrekker van de partijen die nu in de Tweede Kamer zitten.