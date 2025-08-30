ECONOMIE
Mercedes krijgt boete voor hinderen Alonso in training Zandvoort

Sport
door anp
zaterdag, 30 augustus 2025 om 15:02
anp300825095 1
ZANDVOORT (ANP) - Het Formule 1-team van Mercedes heeft bij de Dutch Grand Prix op Zandvoort een boete van 7500 euro gekregen voor het hinderen van Fernando Alonso (Aston Martin) in de derde vrije training.
Het ging bijna mis toen Alonso op volle snelheid het rechte stuk langs de hoofdtribune kwam oprijden en binnendoor wilde inhalen bij Russell, die langzaam reed. De Brit van Mercedes was zich aan het opmaken om de pitstraat in te rijden en schrok van Alonso, die moest uitwijken om een botsing te voorkomen. Russell moest noodgedwongen op de baan blijven, terwijl Alonso in de pitstraat belandde.
De stewards van de autosportfederatie FIA oordeelden dat de teamleiding van Mercedes had verzuimd Russell te informeren over de naderende Alonso en daarmee een gevaarlijke situatie had gecreëerd. Wel kreeg Russell te horen dat hij zelf wat meer ruimte had kunnen geven aan Alonso, die met een snelle ronde bezig was.
