Links en rechts claimen succes bij lokale Franse verkiezingen

Samenleving
door anp
maandag, 16 maart 2026 om 6:18
PARIJS (ANP/AFP) - De eerste ronde van de gemeenteraadsverkiezingen in Frankrijk heeft nog geen duidelijke winnaar voor het burgemeesterschap opgeleverd in grote steden, melden Franse media. In Parijs gaat een linkse kandidaat aan kop in de peilingen. In Marseille is er sprake van een nek-aan-nekrace tussen linkse en extreemrechtse kandidaten. Ook in andere grote steden is het nog spannend, meldt Le Monde.
In zo'n 35.000 Franse gemeenten konden Fransen zondag naar de stembus voor de eerste ronde van de gemeenteraadsverkiezingen. Waar geen absolute meerderheid wordt gehaald, volgt komende zondag een tweede ronde.
De radicaalrechtse RN claimt succes in onder meer Perpignan, waar de RN-burgemeester met 50,61 procent van de stemmen opnieuw is verkozen.
De Franse gemeenteraadsverkiezingen worden, een jaar voor de presidentsverkiezingen, gezien als een belangrijke landelijke peiling.
