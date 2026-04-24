Lintje voor directeur is erkenning van tomeloze inzet, zegt Pride

Samenleving
door anp
vrijdag, 24 april 2026 om 16:04
anp240426127 1
AMSTERDAM (ANP) - Dat de directeur van Pride Amsterdam, Lucien Spee-Castillo Ruiz, vrijdag bij de lintjesregen een koninklijke onderscheiding heeft gekregen, is "een enorme publieke erkenning voor zijn tomeloze inzet". Dat zeggen de grondleggers van het internationale evenement voor lhbti-rechten, Siep de Haan, Peter Kramer en Ernst Verhoeven. Zij hebben hem voorgedragen voor een lintje.
Lucien Spee-Castillo Ruiz werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is ook organisator van de WorldPride. De wereldwijde parade wordt komende zomer voor het eerst in Amsterdam gehouden. Volgens De Haan, Kramer en Verhoeven probeert Spee-Castillo Ruiz "al meer dan vijftien jaar alle letters van het regenboogalfabet in de roze krabbenmand te houden. En wij weten als geen ander, na tien jaar ervaring in de beginjaren van Amsterdam Pride, hoe ingewikkeld dat is."
De grondleggers omschrijven Spee-Castillo Ruiz als "soms koppig en ondiplomatiek, maar met principes en een groot hart voor onrecht".
anp 495501132

228492629_m

generated-image (1)

184954481_m

gandr-collage

pexels-tugbayildirim-13944023

