Rotterdam heeft weer de meeste lintjes, daling in Amsterdam

DEN HAAG (ANP) - Net als in voorgaande jaren zijn de meeste lintjes toegekend aan inwoners van Rotterdam. Zestig mensen uit de Maasstad kregen vrijdag een koninklijke onderscheiding tijdens de lintjesregen. Vorig jaar waren het er 50 en een jaar eerder 49.

Den Haag volgt vlak erna met 57 lintjes. Ook dat zijn er meer dan vorig jaar. Toen werden 42 Hagenaars in het zonnetje gezet op de laatste werkdag voor Koningsdag, de verjaardag van koning Willem-Alexander. Het jaar daarvoor kregen 38 inwoners van Den Haag een lintje. Op de derde plaats staat dit keer Tilburg met 39 lintjes, tegen 27 vorig jaar.

In Amsterdam daalt het aantal koninklijke onderscheidingen juist. In 2024 ontvingen 45 inwoners van de hoofdstad een lintje, vorig jaar 43 en nu zijn het er 38.

Den Bosch

In de top staan verder de gemeenten Den Bosch (31), Bergen op Zoom (30), Altena (29) en Land van Cuijk (28). De burgemeesters van Utrecht, Katwijk en Hoeksche Waard mogen elk 27 lintjes opspelden.

In drie gemeenten zijn vrijdag geen koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Dit zijn Schiermonnikoog, Rozendaal (bij Arnhem) en de Friese gemeente Tytsjerksteradiel. Vorig jaar was Vlieland de enige gemeente waar niemand een lintje ontving, een jaar eerder was dat Mook en Middelaar in het uiterste noorden van Limburg. In 2023 waren er acht gemeenten zonder gedecoreerden.

Noord-Brabant meeste lintjes

Net als in de afgelopen jaren is Noord-Brabant de provincie met de meeste lintjes. Daar ontvingen 730 mensen een koninklijke onderscheiding. Vorig jaar telde Brabant 668 gedecoreerden. Zuid-Holland staat net als vorig jaar tweede. Het aantal lintjes daar stijgt van 599 naar 701. Daarna volgen Gelderland (484), Noord-Holland (404), Utrecht (285), Overijssel (278), Limburg (269), Drenthe (114) en Zeeland (104). In drie provincies kregen minder dan honderd mensen een onderscheiding. Dit zijn Friesland (91), Groningen (79) en Flevoland (47).

In Limburg, Zeeland en Flevoland zijn minder lintjes toegekend dan vorig jaar, in de andere negen provincies steeg het aantal onderscheidingen.