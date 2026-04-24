Rutte: als iemand lintje verdient, is het MH17-voorzitter Ploeg

DEN HAAG (ANP) - Oud-premier Mark Rutte vindt het terecht dat Piet Ploeg, voorzitter van de Stichting Vliegramp MH17, vrijdag een koninklijke onderscheiding heeft gekregen. "Als er iemand is die deze onderscheiding verdient dan is het Piet. Ik heb diepe bewondering voor de vasthoudende en tegelijk invoelende wijze waarop hij al jarenlang strijdt voor gerechtigheid voor de nabestaanden van MH17", verklaart Rutte.

Als voorzitter vertegenwoordigt Ploeg de nabestaanden van de 298 inzittenden van vlucht MH17. Die mensen kwamen om het leven toen het vliegtuig van Malaysia Airlines boven het oosten van Oekraïne uit de lucht werd geschoten. Ploeg is zelf ook nabestaande, hij verloor zijn broer Alex, diens vrouw Edith en hun zoon Robert.

Als voorzitter van de stichting had Ploeg veel contact met Rutte, die destijds premier was. Ploeg weet "met zijn persoonlijke warmte mensen bij elkaar te brengen, bruggen te slaan, en is onvermoeibaar gebleken in zijn strijd voor genoegdoening", zegt de huidige NAVO-baas. Volgens Rutte verdient Ploeg "diep respect".