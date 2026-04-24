Lintjes voor Van Ammelrooy, Verhoef en Dolly Bellefleur

DEN HAAG (ANP) - Actrice en regisseuse Willeke van Ammelrooy heeft vrijdag een koninklijke onderscheiding gekregen. Ze werd benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw vanwege haar "exceptionele verdiensten op het terrein van film en toneel". Bij de lintjesregen werden ook schrijfster Esther Verhoef, muzikant Ton Scherpenzeel en drag queen Dolly Bellefleur geëerd.

Van Ammelrooy (82) speelde onder meer de hoofdrol in de film Antonia uit 1995. Die kreeg de Oscar voor beste niet-Engelstalige film. Voor haar rol kreeg Van Ammelrooy een Gouden Kalf, de belangrijkste filmprijs van Nederland. Ze speelde ook in films als Koko Flanel, Ciske de Rat en De Lift. De burgemeester van haar woonplaats Eijsden-Margraten ging bij Van Ammelrooy thuis langs om de onderscheiding uit te reiken.

Esther Verhoef mag zich voortaan Officier in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Volgens de Brabantse gemeente Sint-Michielsgestel, waar ze woont, behoort Verhoef "al jaren tot de best gelezen en meest veelzijdige en gewaardeerde auteurs van Nederland".

Stichting Vliegramp MH17

Lucien Spee-Castillo Ruiz, directeur van Pride Amsterdam en organisator van de WorldPride komende zomer, is ook benoemd tot officier in die orde, net als luchtvaartdeskundige Joris Melkert van de TU Delft.

Piet Ploeg, voorzitter van de Stichting Vliegramp MH17, is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij vertegenwoordigt de nabestaanden van de 298 slachtoffers van Malaysian Airlines vlucht MH17. De inzittenden kwamen in juli 2014 om het leven toen pro-Russische separatisten het vliegtuig neerschoten boven het oosten van Oekraïne. Onder de doden zijn bijna tweehonderd Nederlanders.

Nederlands slavernijverleden

Linda Nooitmeer, voormalig voorzitter van Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee), is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. In 2023 verwelkomde zij koning Willem-Alexander bij Keti Koti, de herdenking van het einde van de slavernij. Tijdens de bijeenkomst in het Oosterpark in Amsterdam bood de koning excuses aan en vroeg hij om vergiffenis.

Cabaretier Ruud Douma, alias Dolly Bellefleur, werd ook geridderd. Toetsenist Ton Scherpenzeel van de band Kayak, soulzangeres Shirma Rouse, keukenzakenman Ben Mandemakers, handbalcoach Bert Bouwer, journalist Tako Rietveld, drugspastor Ricus Dullaert en museumdirecteur Annabelle Birnie zijn vrijdag ook opgenomen in de ridderorde.