Loekasjenko geeft Kim Jong-un geweer cadeau

door anp
donderdag, 26 maart 2026 om 14:27
PYONGYANG (ANP) - De Belarussische president Aleksandr Loekasjenko heeft de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un een automatisch geweer cadeau gegeven, meldt het Belarussische staatspersbureau BelTA. Loekasjenko was in Pyongyang op bezoek voor het ondertekenen van een vriendschapsverdrag en de twee leiders wisselden veel geschenken met elkaar uit.
"Kim Jong-un weet hoe hij wapens moet gebruiken!", zei Loekasjenko terwijl Kim het wapen in handen nam en in schietpositie ging staan. "Alleen voor het geval er vijanden opduiken", grapte Loekasjenko, waarop Kim moest lachen.
De Noord-Koreaanse leider gaf Loekasjenko op zijn beurt een zwaard en een vaas met de beeltenis van de Belarussische leider cadeau.
De autoritair geregeerde landen Noord-Korea en Belarus zijn nauwe bondgenoten van de Russische president Vladimir Poetin. Pyongyang leverde Rusland veel munitie en stuurde troepen om te vechten tegen Oekraïne. Minsk liet Rusland Belarussisch grondgebied gebruiken voor de invasie van Oekraïne in 2022.
