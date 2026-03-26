Kun je je ADHD-brein echt veranderen? Ja, maar niet zoals je denkt

Het idee dat je ADHD kunt oplossen door simpelweg harder je best te doen, is hardnekkig. Volgens nieuwe inzichten uit de neurowetenschap ligt de sleutel ergens anders: niet in wilskracht, maar in structuur.

Neem een alledaagse taak als de was doen. De meeste mensen weten precies wat er moet gebeuren: sorteren, wassen, drogen, opvouwen en opruimen. Dit proces begint in de prefrontale cortex, waar planning en besluitvorming plaatsvinden. Daarna stuurt het brein signalen om in actie te komen.

Bij mensen met ADHD zit het probleem zelden in dat eerste deel. Ze weten wat ze moeten doen. De uitdaging ligt in de stap erna: de overgang van intentie naar actie. Nog voordat ze beginnen, kan hun aandacht verschuiven, naar een gedachte, een melding of een andere taak die plots urgenter lijkt. Het gevolg: de was blijft liggen, en aan het einde van de dag groeit de frustratie.

Waarom structuur belangrijker is dan motivatie

Waar motivatie tekortschiet, kan structuur het verschil maken. Dat blijkt uit zowel onderzoek als praktijkervaring.

Een illustratief voorbeeld komt uit het dagelijks leven in Nigeria, waar kleding vaak met de hand wordt gewassen. Het proces is intensief: water halen, schrobben, spoelen, ophangen. Maar er is één cruciale factor: zonlicht. Wie te laat begint, krijgt de was niet droog voor het donker wordt.

Die natuurlijke deadline dwingt tot focus. Afleiding heeft directe gevolgen. De omgeving zelf creëert dus de voorwaarden voor aandacht en doorzettingsvermogen.

Dit laat zien dat mensen met ADHD wél kunnen focussen, vooral in situaties met duidelijke verwachtingen, tijdsdruk en verantwoordelijkheid. Denk aan werkplekken, waar structuur vaak vanzelf aanwezig is. Problemen ontstaan vooral wanneer die externe kaders ontbreken.

Wat herbedrading echt betekent

Het populaire idee van het 'rewiren' van het brein suggereert vaak een interne verandering door pure inspanning. In werkelijkheid gaat het om iets anders: het bouwen van systemen buiten jezelf.

Denk aan vaste tijdsblokken, visuele herinneringen, mensen die je controleren of het opdelen van taken in kleine stappen. Dit soort structuren fungeren als steunpilaren. Ze verminderen de afhankelijkheid van motivatie en maken starten eenvoudiger.

Na verloop van tijd reageert het brein anders. Gedrag wordt consistenter, taken worden vaker afgerond. Niet omdat iemand ineens meer discipline heeft, maar omdat de omgeving beter aansluit op hoe het brein werkt.

Kleine veranderingen, grote impact

In de praktijk blijkt dat veel mensen met ADHD zichzelf onterecht als lui of ongeorganiseerd bestempelen. Wat vaak ontbreekt, is geen inzet, maar een werkbaar systeem. Zodra die structuur er wél is, verandert er iets fundamenteels. Dus probeer niet het brein te forceren om anders te zijn, maar de omstandigheden te creëren waarin het beter kan functioneren.