IOC herintroduceert geslachtsbepaling voor vrouwelijke atleten

door anp
donderdag, 26 maart 2026 om 14:31
LAUSANNE (ANP/RTR) - Alleen biologisch vrouwelijke atleten, van wie het geslacht wordt vastgesteld door middel van een eenmalige genetische screeningstest, komen in aanmerking om deel te nemen aan de onderdelen van de vrouwelijke categorie op de Olympische Spelen in 2028 in Los Angeles. Transgender vrouwen worden uitgesloten van deelname in de vrouwencategorie, meldt het Internationaal Olympisch Comité (IOC) donderdag.
Het IOC zegt de beslissing te hebben genomen om de vrouwelijke categorie te beschermen.
De maatregel is niet nieuw. Deze vereiste was eerder van kracht bij de Olympische Spelen tussen 1968 en 1996.
