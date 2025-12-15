ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Sociale huur mag 4,1 procent omhoog, middenhuur 6,1 procent

Samenleving
door anp
maandag, 15 december 2025 om 11:44
anp151225107 1
DEN HAAG (ANP) - De prijzen van sociale huurwoningen mogen vanaf juli volgend jaar met 4,1 procent omhoog. In de middenhuur is dat vanaf januari 6,1 procent en in de vrije sector 4,4 procent, meldt het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening maandag.
Behalve in de vrije sector zijn de maximale stijgingen minder hoog dan dit jaar. Verhuurders van sociale huurwoningen mogen nog tot juli 5 procent meer vragen, en woningen in de middensector mogen tot januari zelfs 7,7 procent duurder worden. De huren in de vrije sector mogen komend jaar wel verder omhoog. Dit jaar was de maximale huurstijging voor vrije sectorwoningen 4,1 procent.
De drie wettelijke grenzen worden op verschillende manieren berekend op basis van de cao-loonstijgingen en de inflatie. Verhuurders kunnen er ook voor kiezen de huren minder te laten stijgen. Als in een huurcontract een lagere maximale huurstijging staat dan in de wet, dan geldt die grens.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-423602844

Nederland overspoeld met gevaarlijke elektronica en gadgets: "Binnen tien seconden liggen al je wachtwoorden op tafel"

ANP-544830438

Zien: Held grijpt schutter bij Bondi Beach, ‘gewone Australiër’ redt levens tijdens terreuraanslag

anp141225125 1

Joran van der Sloot probeerde zichzelf op te hangen in de cel

101644524_l

Waarom je blij mag zijn dat je de jongste bent thuis

ANP-324889424

Typefoutje? Lelystedeling koopt 'per ongeluk' Hoofddorps Spookhotel voor 23 miljoen

eyes-10

Deze oogsignalen verraden meteen of iemand een dom besluit gaat nemen

Loading