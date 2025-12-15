Sociale huur mag 4,1 procent omhoog, middenhuur 6,1 procent

DEN HAAG (ANP) - De prijzen van sociale huurwoningen mogen vanaf juli volgend jaar met 4,1 procent omhoog. In de middenhuur is dat vanaf januari 6,1 procent en in de vrije sector 4,4 procent, meldt het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening maandag.

Behalve in de vrije sector zijn de maximale stijgingen minder hoog dan dit jaar. Verhuurders van sociale huurwoningen mogen nog tot juli 5 procent meer vragen, en woningen in de middensector mogen tot januari zelfs 7,7 procent duurder worden. De huren in de vrije sector mogen komend jaar wel verder omhoog. Dit jaar was de maximale huurstijging voor vrije sectorwoningen 4,1 procent.

De drie wettelijke grenzen worden op verschillende manieren berekend op basis van de cao-loonstijgingen en de inflatie. Verhuurders kunnen er ook voor kiezen de huren minder te laten stijgen. Als in een huurcontract een lagere maximale huurstijging staat dan in de wet, dan geldt die grens.