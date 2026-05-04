VS ontkennen Iraanse aanval op Amerikaans schip

WASHINGTON (ANP) - Het Amerikaanse Centrale Commando (CENTCOM) ontkent dat er een fregat is beschoten in de Straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia meldden eerder een raketaanval op het Amerikaanse schip, maar volgens de Amerikanen is dat niet waar.

"Er zijn geen schepen van de Amerikaanse marine geraakt", schrijft CENTCOM op X. "De Amerikaanse strijdkrachten ondersteunen Project Freedom en handhaven de zeeblokkade van Iraanse havens."

Volgens de Iraanse media werd het Amerikaanse schip bestookt met twee raketten omdat het Iraanse waarschuwingen had genegeerd. Daarna zou het zijn omgekeerd.