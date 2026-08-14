ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Luid applaus bij boerenprotest voor Brabantse pluimveehouders

Samenleving
door anp
vrijdag, 14 augustus 2026 om 10:48
anp140826094 1
DEN BOSCH (ANP) - Bij het boerenprotest in Den Bosch hebben de vijf Brabantse pluimveehouders die mogelijk hun vergunning kwijtraken, luid applaus gekregen. Bij het spoeddebat binnen in het provinciehuis namen de ondernemers het woord en riepen ze de provincie onder meer op met hen in gesprek te blijven en hun bedrijf intact te laten. Dat werd buiten door de actievoerders gevolgd op een videoscherm.
Inmiddels zijn er honderden demonstranten aanwezig en blijven er tractoren luid toeterend arriveren. Vooralsnog zijn er een stuk minder mensen dan de circa 2000 actievoerders die belangenclub ZLTO verwachtte.
De politie is zichtbaar aanwezig en loopt rond over het terrein, waar de sfeer rustig en gemoedelijk is. Op een podium dat is opgetrokken op een aanhanger nemen sprekers van organisaties als FDF, Agractie en ZLTO het woord.
De provincie wil de vergunningen van de boeren innemen om de stikstofuitstoot terug te dringen. De bedrijven liggen vlakbij natuurgebieden. Brabant gaf eerder aan geen andere opties meer te zien.
loading

POPULAIR NIEUWS

onderzoekers ook honden kunnen huilen van geluk1661167247

Dierenartsen waarschuwen bij deze hitte: deze 5 fouten maken de meeste baasjes — en nummer 2 kan dodelijk zijn

strand populair op warme en zonnige tweede paasdag1650288524

Het warmste moment van de dag is veel later dan je denkt

175803961_m

Er blijkt een verrassend simpele manier om je risico op diabetes te verkleinen

96031428_m

Code geel, code smog: hoe Nederland vrijdag stikt in zijn eigen zomer

shutterstock_2754982291

Bolletje ijs is luxe geworden: dit Europese land is het duurst

100430425_m

Eenzaam in een relatie: vijf signalen dat je emotioneel verwaarloosd wordt door je partner

Loading