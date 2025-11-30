ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zeker 14 slachtoffers bij schietpartij verjaardagsfeest kind VS

Samenleving
door Pieter Immerzeel
zondag, 30 november 2025 om 7:34
bijgewerkt om zondag, 30 november 2025 om 7:51
photo-1606022831434-91293aebf25a_1752082727680_1752082739030_1764473524368
Bij een schietpartij tijdens een familiebijeenkomst in de Noord-Californische stad Stockton zijn zaterdagavond vier mensen om het leven gekomen en raakten tien anderen gewond. Dat heeft de politie bekendgemaakt.
Volgens de sheriff van de omliggende San Joaquin County gaat het volgens de eerste aanwijzingen om een gerichte aanval. De schietpartij vond plaats bij een ijssalon tijdens de verjaardag van een kind, meldde de viceburgemeester van Stockton via Facebook.
Een verdachte is nog niet aangehouden.
loading

POPULAIR NIEUWS

AA1R6vNq

Artsen waarschuwen: herken deze 8 signalen vóór maagkanker te laat is

b6ba32f9

Nederlandse pensioenen blijven wereldwijd tot de top behoren

generated-image (5)

Deze populaire ontbijtjes slopen je darmen (en wat je beter eet)

178732573_m

Met deze simpele regel houd je je huis altijd netjes

64657bebfb9a9d0018c9027b

Linkse held Chomsky was dikke vriend van Epstein en kreeg veel geld van de pedofiel

ANP-475810858

Tijd om uit elkaar te gaan? Dit is de belangrijkste reden dat koppels het blijven proberen

Loading