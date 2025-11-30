Zeker 14 slachtoffers bij schietpartij verjaardagsfeest kind VS

Bij een schietpartij tijdens een familiebijeenkomst in de Noord-Californische stad Stockton zijn zaterdagavond vier mensen om het leven gekomen en raakten tien anderen gewond. Dat heeft de politie bekendgemaakt.

Volgens de sheriff van de omliggende San Joaquin County gaat het volgens de eerste aanwijzingen om een gerichte aanval. De schietpartij vond plaats bij een ijssalon tijdens de verjaardag van een kind, meldde de viceburgemeester van Stockton via Facebook.

Een verdachte is nog niet aangehouden.