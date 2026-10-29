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Tielen steunt verbod generatieve AI op basisschool nog niet

Samenleving
door Redactie
bijgewerkt om
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Staatssecretaris Judith Tielen van onderwijs gaat nog niet mee in het verzoek van de Kamer om generatieve AI voor basisschoolleerlingen te verbieden. "Ik snap de zorg heel erg", zei de VVD-staatssecretaris in een debat over haar begroting. "Maar om het nu zo stevig neer te zetten, daar heb ik gewoon echt nog wat meer tijd voor nodig."
Laurens Dassen (Volt) diende eerder in een debat over de onderwijsbegroting een verzoek om zo'n verbod in, samen met het CDA. Het wordt bij voorbaat gesteund door een Kamermeerderheid, waaronder ook coalitiepartij D66.
De VVD-staatssecretaris werkt aan een plan over digitalisering in het primair en voortgezet onderwijs. Ze vroeg Dassen of hij wil wachten met zijn motie tot het plan af is. Dat wilde hij niet. Daarop adviseerde Tielen de Kamer om tegen de motie te stemmen. "Omdat ik echt zelf wat meer zorgvuldigheid wil betrachten."
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