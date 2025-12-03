Suzan & Freek ouders geworden van zoon Sef

NEDERHORST DEN BERG (ANP) - Het populaire muzikale duo Suzan & Freek heeft een kindje gekregen. Het jongetje kwam zondag ter wereld, maakte het koppel woensdag bekend.

Het stel deelde eind mei dat ze hun eerste kindje verwachtten. Ze meldden toen ook dat Freek ongeneeslijk ziek is, hij heeft uitgezaaide longkanker.

"Hij is er, onze kleine jongen. Mogen we jullie voorstellen aan Sef", schrijven Suzan Stortelder en Freek Rikkerink op Instagram bij twee foto's van hun zoon. "We stromen over van liefde voor Sef, voor elkaar en voor het leven. Lieve Sef, jij hoort bij ons."