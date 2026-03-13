Van Gogh Museum koopt werk van vrouwelijke schilder die hem inspireerde

Het Amsterdamse Van Gogh Museum heeft een schilderij van de Franse vrouwelijke kunstenaar Virginie Demont-Breton verworven. Het werk was volgens het museum een inspiratiebron voor Van Gogh, die ook een eigen interpretatie van het schilderij maakte.

L'homme est en mer' dateert uit de jaren 1887-1889 en toont een vissersvrouw met haar slapende baby op schoot bij een haardvuur. Ze kijkt naar de vlammen, terwijl haar man op zee is. Van Gogh leerde het schilderij in 1889 kennen in een Frans tijdschrift. In zijn tijd in het Franse Saint-Rémy maakte hij een reeks eigen interpretaties van kunstwerken die hem inspireerden, waaronder dit werk. De interpretatie van Van Gogh bevindt zich in een privécollectie en is niet in het bezit van het museum.

Het museum kocht het schilderij via Gallery 19C tijdens de early access van de kunstbeurs TEFAF in Maastricht, die zaterdag begint en duurt tot en met donderdag. Het museum kon niet zeggen hoeveel het werk heeft gekost. Het is het eerste schilderij van Demont-Breton dat in een openbare Nederlandse collectie te zien is.

Lang gezocht

"We hebben heel lang gezocht naar dit schilderij en we zijn verheugd dat we het aan de collectie kunnen toevoegen", zegt Emilie Gordenker, directeur van het Van Gogh Museum. "Het is ook geweldig dat deze belangrijke vrouwelijke kunstenaar nu in een Nederlands museum te zien is."

Het werk wordt in het najaar opgenomen in de vaste collectie van het Amsterdamse museum, bij andere werken van kunstenaars die Van Gogh bewonderde.