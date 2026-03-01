ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Macron noemt enteren schip door België klap voor schaduwvloot

Samenleving
door anp
zondag, 01 maart 2026 om 10:51
anp010326092 1
PARIJS (ANP) - De Franse president Emmanuel Macron heeft online beelden gedeeld van het enteren van een olietanker op de Noordzee. "Een zware klap voor de schaduwvloot", oordeelde hij op X, doelend op de schepen die worden gebruikt om sancties te ontduiken.
Belgische troepen waren 's nachts aan boord gegaan van het vaartuig. Franse marinehelikopters speelden daarbij een ondersteunende rol, schreef Macron. Op de beelden is te zien hoe militairen zich aan touwen uit helikopters op het dek laten zakken.
De Belgische omroep VRT schrijft dat het geënterde schip Ethera heet en op de sanctielijst van de EU staat. Het zou de eerste keer zijn dat België een schip entert dat vermoedelijk tot de Russische schaduwvloot behoort.
De actie zou 's nachts door ministers zijn gecoördineerd vanuit een commandopost. De tanker is vervolgens overgebracht naar Zeebrugge. Premier Bart De Wever heeft zijn strijdkrachten gecomplimenteerd met "hun professioneel en doortastend optreden".
loading

POPULAIR NIEUWS

anp280226110 1

Rusland eist stopzetten aanvallen op Iran

gandr-collage (2)

De Opperste Leider is dood: dat verandert alles

gandr-collage (1)

De VS grepen sinds 1945 in in vele tientallen landen. Die landen werden daar zelden beter van

shutterstock_2542537363

Waarom besteden Chinezen zoveel van hun inkomen aan eten?

ANP-542407646

Nieuwe afslankmiddelen nóg effectiever, maar kan ons lichaam het nog aan?

image+(1)

Waarom bent u deze oorlog begonnen, mr. President?

Loading