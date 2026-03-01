Macron noemt enteren schip door België klap voor schaduwvloot

PARIJS (ANP) - De Franse president Emmanuel Macron heeft online beelden gedeeld van het enteren van een olietanker op de Noordzee. "Een zware klap voor de schaduwvloot", oordeelde hij op X, doelend op de schepen die worden gebruikt om sancties te ontduiken.

Belgische troepen waren 's nachts aan boord gegaan van het vaartuig. Franse marinehelikopters speelden daarbij een ondersteunende rol, schreef Macron. Op de beelden is te zien hoe militairen zich aan touwen uit helikopters op het dek laten zakken.

De Belgische omroep VRT schrijft dat het geënterde schip Ethera heet en op de sanctielijst van de EU staat. Het zou de eerste keer zijn dat België een schip entert dat vermoedelijk tot de Russische schaduwvloot behoort.

De actie zou 's nachts door ministers zijn gecoördineerd vanuit een commandopost. De tanker is vervolgens overgebracht naar Zeebrugge. Premier Bart De Wever heeft zijn strijdkrachten gecomplimenteerd met "hun professioneel en doortastend optreden".