Macron roept partijleiders bijeen voor overleg over premier

PARIJS (ANP/RTR/AFP) - De Franse president Emmanuel Macron heeft de leiders van een groot aantal politieke partijen bijeengeroepen om te overleggen over de aanstelling van een nieuwe premier. Zijn kantoor stelde eerder dat die uiterlijk vrijdag zou worden aangewezen.

Frankrijk verkeert in politieke crisis. Maandag stapte premier Sébastien Lecornu op als premier na nog geen maand in functie te zijn geweest.

Macron moet nu een nieuwe premier vinden, de zesde in twee jaar tijd. Meerdere namen gaan rond bij Franse media, waar ook wordt geopperd dat Macron mogelijk toch nog een keer Lecornu zou willen aanstellen. Die leek zichzelf afgelopen woensdag nog uit te sluiten als kandidaat. Wel zei hij na gesprekken met alle partijen dat er genoeg bereidheid was in het parlement om de impasse op te lossen.

Het overleg tussen Macron en de partijleiders begint om 14.30 uur. Alleen de leiders van de uiterst rechtse Rassemblement National en het uiterst linkse La France Insoumise zijn niet uitgenodigd.