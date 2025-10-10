Tennisster Sabalenka treft in Wuhan weer Pegula in halve finales

WUHAN (ANP) - Aryna Sabalenka heeft zich geplaatst voor de halve finales van het tennistoernooi van Wuhan. De Belarussische nummer 1 van de wereld was met 6-3 6-3 te sterk voor Elena Rybakina uit Kazachstan.
Sabalenka (27) treft in de halve finales de Amerikaanse Jessica Pegula. De mondiale nummer 6 versloeg in China de Tsjechische Katerina Siniakova met 2-6 6-0 6-3.
Sabalenka speelt in Wuhan haar eerste toernooi sinds haar eindzege op de US Open medio september. De viervoudig grandslamwinnares won in New York in de halve finales van Pegula (4-6 6-3 6-4).