ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tennisster Sabalenka treft in Wuhan weer Pegula in halve finales

Sport
door anp
vrijdag, 10 oktober 2025 om 8:54
anp101025081 1
WUHAN (ANP) - Aryna Sabalenka heeft zich geplaatst voor de halve finales van het tennistoernooi van Wuhan. De Belarussische nummer 1 van de wereld was met 6-3 6-3 te sterk voor Elena Rybakina uit Kazachstan.
Sabalenka (27) treft in de halve finales de Amerikaanse Jessica Pegula. De mondiale nummer 6 versloeg in China de Tsjechische Katerina Siniakova met 2-6 6-0 6-3.
Sabalenka speelt in Wuhan haar eerste toernooi sinds haar eindzege op de US Open medio september. De viervoudig grandslamwinnares won in New York in de halve finales van Pegula (4-6 6-3 6-4).
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2504761837

De 10 besmettingshaarden in huis die je vergeet schoon te maken

gandr-collage (14)

De satellieten van Musk beginnen uit de lucht te vallen. Letterlijk

ANP-422510636

De reputatie van kamerlid Gijs van Dijk werd met donderend geraas vernietigd. Nu hij onschuldig blijkt blijft het doodstil

ANP-537947780

PVV blijft ruim de grootste in nieuwe Peilingwijzer, winst voor D66 en JA21

ANP-538702018

Pieter Omtzigt opeens weer in de spotlights: ‘Het gaat goed’

Trump-health-checkup

Trump ondergaat de jaarlijkse medische keuring. Na een half jaar

anp091025251 1

Trump zinspeelt op royement van Spanje als NAVO-lidstaat

Loading