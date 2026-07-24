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Macron vraagt Frans leger paraat te zijn om branden in zuidwesten

Samenleving
door anp
vrijdag, 24 juli 2026 om 23:56
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PARIJS (ANP/AFP) - De Franse president Emmanuel Macron heeft de strijdkrachten gevraagd "zich klaar te maken om de civiele veiligheidsdiensten zo veel mogelijk te ondersteunen" vanwege de hevige bosbranden in het zuidwesten van het land. Ruim 140.000 mensen zijn inmiddels geëvacueerd. Premier Sébastien Lecornu voert een crisisoverleg met de ministers van onder meer Defensie, Volksgezondheid en Transport.
Zowel ten noorden als ten zuiden van de baai van Arcachon gaan bossen in hoog tempo in vlammen op. Vooral de brand in de Gironde, ten westen van Bordeaux, is hevig. Daar is nu al meer dan 19.000 hectare verwoest. Het vuur rukt nu op naar het stedelijk gebied rond Bordeaux.
Ook in de buurt van Biscarosse, in het departement Landes, staat de natuur in brand. Daar is al minstens 2600 hectare in de as gelegd. Volgens de brandweer maakt de krachtige wind, die bovendien van richting veranderde, de situatie alleen maar complexer. Bij het blussen zijn al 42 brandweerlieden gewond geraakt.
Ook in het departement Var, in het zuidoosten van Frankrijk, is een grote natuurbrand nog niet volledig onder controle.
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