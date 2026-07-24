VN stemt voor verlenging termijn mensenrechtenchef Türk

NEW YORK (ANP) - Lidstaten van de Verenigde Naties hebben vrijdag ingestemd om de termijn van VN-mensenrechtenchef Volker Türk met vier jaar te verlengen. Dit ondanks kritiek van Israël, de Verenigde Staten en Rusland. Dat laatste land bracht eerder een voorstel in stemming om Türks termijn met slechts twee maanden te verlengen. Dat voorstel werd weggestemd.

Als topman van de mensenrechtentak van de VN spreekt Türk zich beroepshalve uit tegen (vermeende) mensenrechtenschendingen in de wereld. Niet zelden zijn actuele strijdtonelen zoals Oekraïne, Gaza en conflictgebieden in Afrika daarvan het onderwerp.

In een reactie op X schrijft de Nederlandse delegatie bij de VN blij te zijn met de vernieuwing van Türks mandaat. "We feliciteren de heer Türk en zullen de inspanningen die de Hoge Commissaris levert voor vrede, gerechtigheid en vooruitgang blijven steunen."

Türks termijn zou naar planning verlopen in oktober.