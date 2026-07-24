VS-regering onthield staten die niet op Trump stemden subsidies

WASHINGTON (ANP) - Amerikaanse overheidsfunctionarissen hebben in gerechtelijke documenten toegegeven dat ze miljarden dollars aan financiering voor energieprojecten in staten hebben stopgezet "uitsluitend" op basis van het feit dat ze niet op Donald Trump hadden gestemd bij de presidentsverkiezingen van 2024. Dat melden Amerikaanse media, waaronder The New York Times.

Zo trok de regering-Trump in oktober federale subsidies ter waarde van ruim 7,5 miljard dollar (zo'n 6,6 miljard euro) uit het tijdperk van Trumps voorganger Joe Biden in voor schone energieprojecten. Daarvoor werd als reden opgegeven dat de regering daarmee verspilling van belastinggeld tegenging. Uit de gerechtelijke documenten blijkt nu dat de subsidies "uitsluitend" op basis van politieke criteria werden stopgezet.

Deze erkenning toont hoe Trump overheidssteun voor onderwijs, energie, gezondheidszorg, huisvesting en infrastructuur in zijn tweede ambtstermijn heeft misbruikt, stelt The New York Times.