Stinkt je sportkleding nog na het wassen? Zo los je dat op

Een sportshirt dat zelfs na een rondje wasmachine nog ruikt alsof je er zojuist een halve marathon in hebt gelopen: herkenbaar. Sportkleding krijgt flink wat te verduren. Zweet en veelvuldig wassen kunnen synthetische stoffen laten pillen, uit model trekken en hardnekkig laten stinken. Met een paar simpele ingrepen gaat je sportoutfit een stuk langer mee.

De eerste fout wordt vaak direct na het sporten gemaakt. Een bezweet shirt op een hoop in de hoek gooien is geen goed idee. "Laat je vuile sportkleding niet in de hoek van je kamer of kledingkast liggen, waar die vochtig kan blijven en er schimmel in kan komen”, waarschuwt David Lambert van wasserij Laundry Republic in The Guardian. Kun je niet meteen wassen, hang de kleding dan uit. Stop het later binnenstebuiten in de wasmachine, omdat het meeste zweet aan de binnenkant zit.

Ook de radiator kun je beter vermijden. Directe hitte kan synthetische vezels beschadigen en vervormen. Buiten aan de lijn drogen is een betere optie.

Wasverzachter blijkt eveneens een vijand van sportkleding. "Je zou geen wasverzachter moeten gebruiken voor je sportkleding, omdat die je kleding begint te beschadigen en voortijdig laat slijten doordat de synthetische vezels verstopt raken met een wasachtig residu, dat zich na verloop van tijd kan ophopen.”

Aparte wasbeurt

Een aparte wasbeurt kan eveneens lonen. Zware kleding en handdoeken kunnen tijdens het centrifugeren aan rekbare sportstoffen trekken. Na maanden kan het materiaal daardoor te elastisch worden. Een waszak zoals Guppyfriend vangt bovendien een deel van de microplasticvezels op die synthetische kleding tijdens het wassen loslaat.

Blijft die muffe sportschoollucht toch hangen? Een nacht weken in water met wassoda kan geurtjes neutraliseren. Gebruik dat niet voor wol of zijde: de natuurlijke vezels kunnen erdoor verzwakken. Voor merinowol is een korte behandeling met één deel witte azijn en twee delen lauw water geschikter. "Deze oplossing is zachter voor wol en kan sommige vlekken oplossen, geuren neutraliseren en het doorlopen van kleuren voorkomen.”

Merinowol heeft daarbij een praktisch voordeel: de vezels zijn van nature geurbestendig. Sommige merken adviseren een merino basislaag pas na drie tot vijf keer dragen te wassen.