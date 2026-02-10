Shorttrackers lopen door val finale gemengde aflossing mis

MILAAN (ANP) - De Nederlandse shorttrackploeg is er op de Olympische Spelen niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale op de gemengde aflossing. In de halve eindstrijd gleed Xandra Velzeboer onderuit, waardoor het team van bondscoach Niels Kerstholt een plaats bij de eerste twee landen kon vergeten.

Vier jaar terug overkwam de Oranje-formatie bij de Spelen van Beijing hetzelfde. Toen was het Suzanne Schulting die in de halve finale ten val kwam.

Nederland is net als toen aangewezen op de B-finale en kan alleen nog een medaille winnen als er in de A-finale meerdere diskwalificaties volgen.