ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Shorttrackers lopen door val finale gemengde aflossing mis

Sport
door anp
dinsdag, 10 februari 2026 om 12:45
anp100226131 1
MILAAN (ANP) - De Nederlandse shorttrackploeg is er op de Olympische Spelen niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale op de gemengde aflossing. In de halve eindstrijd gleed Xandra Velzeboer onderuit, waardoor het team van bondscoach Niels Kerstholt een plaats bij de eerste twee landen kon vergeten.
Vier jaar terug overkwam de Oranje-formatie bij de Spelen van Beijing hetzelfde. Toen was het Suzanne Schulting die in de halve finale ten val kwam.
Nederland is net als toen aangewezen op de B-finale en kan alleen nog een medaille winnen als er in de A-finale meerdere diskwalificaties volgen.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2688776491

Dit zijn de 7 problemen waar intelligente mensen nooit over zeuren

ANP-549905174

Wereldeconomie stevent af op een ramp: "Dit is absurd"

1d3da909c3fdad2d13c7b6acd0153285,4c70904a

Levenslang voor ouders die hun zoon Elias (3) doodmartelden – "Hij kan niet zomaar sterven, het moet een zware straf zijn."

ANP-545839551

Russische begroting ontspoort volledig: na één maand heeft Poetin er al halfjaar doorheen gejaagd

151666874_m

Dure tandpasta is vooral dure marketing – dit is het enige woord dat écht telt op de tube

ANP-203056710

Zo help je je hond van verlatingsangst af

Loading