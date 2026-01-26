Meer mensen wachten langer op beslissing over asielaanvraag

DEN HAAG (ANP) - Ruim 25.000 mensen wachten al langer dan 15 maanden op een beslissing over hun asielaanvraag. Begin vorig jaar waren dat ruim 10.000 mensen minder. Dat blijkt uit cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Het behandelen van zaken kost meer tijd dan de IND had verwacht.

Het duurt op dit moment 17 weken tot mensen na hun aanvraag een eerste gesprek krijgen met de IND en daarna bijna twee jaar tot het tweede gesprek. Bijna 50.000 mensen wachten op de behandeling van hun asielaanvraag. Tot en met mei 2026 worden asielaanvragen behandeld die in september 2023 zijn ingediend.

Ook voor gezinshereniging steeg het aantal mensen dat lang wacht, al daalde het totale aantal aanvragen in 2025. "Dat kwam vermoedelijk doordat het aantal nieuwe statushouders lager is omdat er minder asielvergunningen worden verleend. 35 procent van de mensen die asiel aanvraagt, krijgt het nu. Als er minder statushouders zijn, is er ook minder gezinshereniging", aldus een IND-woordvoerder.