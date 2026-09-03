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Man (18) met vuurwapen en munitie aangehouden op Schiphol

Samenleving
door anp
donderdag, 03 september 2026 om 13:37
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SCHIPHOL (ANP) - Op Schiphol is woensdag een 18-jarige man aangehouden die een vuurwapen bij zich had. Dat maakt de Koninklijke Marechaussee donderdag bekend. Het wapen werd aangetroffen in zijn nektas. De verdachte zit nog vast.
Een groepje van vier jonge mannen werd woensdag rond 16.00 uur gecontroleerd op Schiphol Plaza. Bij een van hen, een 18-jarige man uit Zuid-Holland, werd in zijn tas een vuurwapen met munitie gevonden. Het wapen en de patroonhouder werden in beslag genomen.
De woning van de verdachte is hierop doorzocht. Marechaussees vonden daarbij onder andere tien bivakmutsen en diverse (kap)messen. Ook de telefoons van de mannen zijn in beslag genomen voor onderzoek.
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