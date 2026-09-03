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Poetin ziet wel 'een kans' op akkoord met Oekraïne

Samenleving
door anp
donderdag, 03 september 2026 om 13:26
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VLADIVOSTOK (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Russische president Vladimir Poetin heeft zich voorzichtig positief uitgesproken over een akkoord met Oekraïne. Er is "een kans" dat het daarvan komt, zei hij donderdag.
De Verenigde Staten, China en andere landen maken zich sterk voor een overeenkomst die Ruslands oorlog met Oekraïne moet beëindigen, zei Poetin op een economische conferentie in het Oost-Russische Vladivostok. "Maar uiteindelijk moet het probleem worden opgelost door de landen verwikkeld in het conflict: Rusland en Oekraïne." Poetin wierp de vraag op of er een kans is op "een schikking" en beantwoordde die zelf. "In mijn ogen: ja, die is er."
Maar Oekraïne maakt het er niet makkelijker op, haalde Poetin meteen uit. De waarschuwing van de regering in Kyiv dat het vliegverkeer in Rusland niet langer veilig is, "compliceert de mogelijkheden voor het houden van vredesbesprekingen".
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