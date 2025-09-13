ECONOMIE
Hondema haalt finale verspringen op WK atletiek in Tokio

Sport
door anp
zaterdag, 13 september 2025 om 13:02

TOKIO (ANP) - Pauline Hondema heeft op de WK atletiek in Tokio de finale van het verspringen gehaald. De 25-jarige atlete uit Assendelft kwam in de kwalificatie tot een afstand van 6,66 meter en daarmee behoorde ze tot de beste twaalf die zondag om 13.40 uur Nederlandse tijd gaan springen om de medailles. Ze eindigde als zevende in de kwalificaties.
Hondema pakte dit jaar het Nederlands record af van voormalig topsprintster Dafne Schippers, die sinds 2014 het record in handen had met 6,78 meter. Hondema sprong bij wedstrijden in Kortrijk 6,91 meter. Ze maakte vorig jaar in Parijs haar olympische debuut, maar haalde daar de finale niet. Op de WK van 2023 in Boedapest miste ze ook de finale, op slechts 1 centimeter.
De Amerikaanse olympisch kampioene Tara Davis-Woodhall maakte de verste sprong in de kwalificaties met 6,88.
