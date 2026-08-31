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Tennisster Sabalenka begint goed aan jacht op derde titel US Open

Sport
door anp
maandag, 31 augustus 2026 om 19:27
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NEW YORK (ANP) - Tennisster Aryna Sabalenka heeft eenvoudig de tweede ronde op de US Open bereikt. De Belarussische nummer 1 van de wereld was met 6-2 6-4 te sterk voor de Colombiaanse Camila Osorio. Ze treft de Russische qualifier Polina Jatsenko in de volgende ronde.
Sabalenka verloor haar service één keer in de eerste set, maar zette daar drie breaks tegenover. Osorio werkte in de tweede set nog een break achterstand weg, maar de Belarussische sloeg op 4-4 nog een keer toe.
Sabalenka (28) is op jacht naar haar derde titel op rij in New York. Naast haar twee overwinningen op de US Open won ze ook twee keer de Australian Open. Dit jaar kende ze nog geen succes op de grandslamtoernooien. Ze verloor de finale in Australië, werd uitgeschakeld in de kwartfinales op Roland Garros en ging onderuit in de vierde ronde op Wimbledon.
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