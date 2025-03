Wanneer mag je op de stoep parkeren?

In Nederland neemt het aantal auto's toe en het aantal parkeerplaatsen af. Daardoor zien sommige bestuurders zich genoodzaakt om hun auto's deels of volledig op de stoep te parkeren. AD-lezer Herman Wezendonk vraagt zich hardop af of dit eigenlijk wel mag. En auto-expert Niek Schenk helpt ons uit de droom.

“Tijdens mijn dagelijkse rondje met de hond zie ik opvallend vaak dat mensen hun auto of bestelbus parkeren op de stoep, waardoor je er met een wandelwagen of rollator niet langs kan en over de rijbaan moet lopen om je weg te vervolgen. Is dit toegestaan, of is het misschien iets van deze tijd?”, vraagt Wezendonk.

Krapte

“Parkeren op de stoep is in principe altijd verboden en wat dat betreft is er de afgelopen jaren niets veranderd”, legt Schenk uit. “Het mag alleen als er overduidelijk parkeervakken gecreëerd zijn op het trottoir (de stoep is dan vanwege krapte in parkeerplaatsen opgeofferd) óf als een bord (E08b) aangeeft dat je met twee wielen op de stoep mag staan.”

“Vooral in oude woonwijken die niet op het huidige aantal auto's berekend zijn, is het op die manier soms officieel toegestaan. Maar let op: bij zo’n bord geldt de uitzondering uitsluitend aan de kant van de weg of straat waar het bord is geplaatst.”

Gedoogd

“Niettemin wordt foutparkeren half op de stoep soms gedoogd. Handhavers hebben er dan begrip voor in smalle, volle straten. Je loopt de minste kans op een bekeuring als voetgangers er eigenlijk geen of nauwelijks hinder van ondervinden. Zolang een scootmobiel, rolstoel, kinderwagen of iemand met een rollator er nog steeds langs kan, is het minder erg. Maar als voetgangers gedwongen worden over de rijbaan te lopen, zal er al gauw worden opgetreden. Dat gebeurt ook als deze vorm van foutparkeren mogelijk gevaar oplevert voor het overige (auto-)verkeer”, besluit Schenk.

Bron: AD