De CV gaat weer aan: voorkom vervelende verrassingen, zo controleer je je termijnbedrag

Het stookseizoen staat voor de deur. Daarmee breekt de periode aan waarin huishoudens meer energie gebruiken. Vooral het gasverbruik neemt toe zodra de verwarming vaker aangaat. Volgens Maartje van Loon, energie expert bij UnitedConsumers, is dit een goed moment om te controleren of het termijnbedrag nog past bij het verwachte energieverbruik en de kosten. Zo kunnen huishoudens de kans op een hoge bijbetaling bij de jaarafrekening verkleinen.

Termijnbedrag controleren voor de winter

Het termijnbedrag is het bedrag dat huishoudens iedere maand vooruitbetalen voor hun energie. Energieleveranciers berekenen dit bedrag aan de hand van het verwachte jaarverbruik, de energietarieven, belastingen en netbeheerkosten. Bij de jaarafrekening worden de betaalde termijnbedragen verrekend met de werkelijke energiekosten.

Juist voor de winter is het verstandig om deze berekening opnieuw te bekijken. “Kijk niet alleen naar het bedrag dat je iedere maand betaalt, maar vooral naar de berekening erachter. Je termijnbedrag kan maandenlang hetzelfde blijven, terwijl je verbruik, tarieven of woonsituatie ondertussen zijn veranderd. Dan kan er langzaam een verschil ontstaan tussen wat je vooruitbetaalt en wat je uiteindelijk echt moet betalen”, legt Van Loon uit.

Verwarming bepaalt groot deel van gasverbruik

Tijdens de warmere maanden gebruiken huishoudens met een cv-ketel relatief weinig gas. Zodra de temperatuur daalt en de verwarming weer aangaat, neemt het gasverbruik toe. Volgens Milieu Centraal gaat gemiddeld 72% van het gasverbruik in een woning naar het verwarmen van het huis.

Dat betekent niet dat huishoudens hun termijnbedrag in de winter automatisch moeten verhogen. Het bedrag is juist bedoeld om de verwachte energiekosten over 12 maanden te verdelen. Zo betalen huishoudens in de zomer ook alvast voor het hogere gasverbruik in de winter.

“Een veelgemaakte denkfout is om alleen naar het verbruik van de laatste paar maanden te kijken. Na een rustige zomer kan je termijnbedrag hoog lijken, maar dat zegt weinig over de kosten van een heel jaar. Kijk daarom naar je verwachte jaarverbruik en naar de maanden die nog voor je liggen. Juist vlak voor het stookseizoen is dat extra belangrijk”, vertelt Van Loon.

Te laag termijnbedrag kan leiden tot hoge bijbetaling

Huishoudens die gedurende het jaar minder vooruitbetalen dan hun werkelijke energiekosten, moeten het verschil bij de jaarafrekening betalen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) waarschuwt dat een te laag termijnbedrag kan zorgen voor een hoge rekening achteraf. Het termijnbedrag onnodig verhogen is volgens UnitedConsumers ook niet nodig.

Van Loon adviseert huishoudens daarom om naar hun werkelijke verbruik en de verwachte kosten voor de rest van het contractjaar te kijken. “Een goed termijnbedrag hoeft er niet voor te zorgen dat je jaarafrekening precies op nul uitkomt. Daarvoor zijn je verbruik en bijvoorbeeld het weer te lastig te voorspellen. Het doel is vooral dat je maandbedrag zo goed mogelijk aansluit bij de kosten die je over het hele jaar verwacht. Daarmee verklein je de kans op een grote verrassing bij de jaarafrekening”, licht Van Loon toe.

Ook tijdens de winter termijnbedrag blijven controleren

Volgens UnitedConsumers is het verstandig om het termijnbedrag niet alleen voor het stookseizoen te controleren. Ook tijdens de winter kunnen het energieverbruik en de verwachte kosten veranderen. Vooral na een koude periode is het goed om te kijken of het werkelijke verbruik nog aansluit bij de eerdere schatting.

Door het energieverbruik regelmatig te controleren, kunnen huishoudens op tijd zien of hun termijnbedrag nog passend is. Zo wordt de kans op een onverwacht hoge jaarafrekening kleiner, zonder dat huishoudens onnodig veel vooruitbetalen.