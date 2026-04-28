IJshockey op Winterspelen 2030 in Franse Alpen mogelijk in Parijs

door anp
dinsdag, 28 april 2026 om 13:58
NICE (ANP) - De organisatie van de Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen overweegt de wedstrijden in het ijshockey bij de mannen te verplaatsen van Nice naar Parijs of Lyon. De nieuwgekozen burgemeester Éric Ciotti van Nice wil het voetbalstadion van OGC Nice niet voor lange tijd vrijgeven om er een tijdelijk ijshockeystadion van te maken.
De vrouwen kunnen hun olympisch toernooi wel afwerken in een ander, kleiner stadion in Nice, maar voor de mannen moet een andere locatie worden gezocht. Een tweede tijdelijke ijsbaan aanleggen in de Zuid-Franse stad is te duur, vindt het organisatiecomité.
De organisatie van de Winterspelen in de Franse Alpen is ook al op zoek naar een geschikte baan voor het langebaanschaatsen. Sportkoepel NOC*NSF en de gemeente Heerenveen ijveren voor het binnenhalen van de olympische schaatswedstrijden in Thialf.
