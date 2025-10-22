VN-chef hoopt dat Israël zich houdt aan uitspraak ICJ

NEW YORK (ANP/AFP) - VN-secretaris-generaal António Guterres hoopt dat Israël zich houdt aan de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof (ICJ). "Dit is een zeer belangrijke beslissing", zei hij toen hem werd gevraagd naar de uitspraak.

Het ICJ oordeelde woensdag dat Israël hulp van de Verenigde Naties in Palestijnse gebieden moet toestaan en faciliteren. De uitspraak is niet bindend, maar Noorwegen wil een resolutie indienen bij de VN die Israël hier toch toe dwingt. Het land zegt die stap te willen nemen met enkele andere landen.

Israël zegt het advies van het Internationaal Gerechtshof af te wijzen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken schrijft op X dat de VN "politieke maatregelen" tegen Israël proberen af te dwingen en zegt dat het internationaal recht daarvoor wordt misbruikt.