Venezuela laat prominente oppositieleden vrij

Samenleving
door anp
zondag, 08 februari 2026 om 23:11
CARACAS (ANP/RTR) - De Venezolaanse oppositiepoliticus Juan Pablo Guanipa en de prominente advocaat Perkins Rocha zijn vrijgelaten uit de gevangenis, melden hun families in afzonderlijke verklaringen. Het zijn de recentste vrijlatingen van hooggeplaatste personen door de regering in Caracas, die onder Amerikaanse druk staat om politieke gevangenen vrij te laten.
Guanipa en Rocha zijn bondgenoten van Nobelprijswinnaar en oppositieleider Maria Corina Machado. Rocha, advocaat van de oppositiebeweging Vente Venezuela, werd in augustus 2024 gearresteerd op beschuldiging van onder meer terrorisme. Guanipa werd afgelopen mei gearresteerd omdat hij een terroristisch complot zou hebben geleid.
Volgens de mensenrechtenorganisatie Foro Penal zijn zondag 30 politieke gevangenen vrijgelaten, mogelijk zelfs meer. De organisatie bevestigde eerder dat 400 politieke gevangenen zijn vrijgelaten sinds de Venezolaanse regering op 8 januari aankondigde een nieuwe reeks vrijlatingen te starten.
