VN roepen Palestijnse Autoriteit op verbod Al Jazeera te herzien

RAMALLAH (ANP) - Het mensenrechtenkantoor van de Verenigde Naties (OHCHR) heeft de Palestijnse Autoriteit opgeroepen het verbod op nieuwszender Al Jazeera terug te draaien. De organisatie maakt zich "ernstige zorgen" over de ban en zegt op X dat de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting onder druk staan in de Palestijnse gebieden.

De Palestijnse Autoriteit, het bestuur van de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever, maakte woensdag bekend alle activiteiten en uitzendingen van Al Jazeera voorlopig te verbieden. Als reden werd aangevoerd dat de Qatarese zender "opruiende" en "misleidende" berichten zou verspreiden en zich zou mengen in "interne aangelegenheden".

Al Jazeera heeft de beslissing veroordeeld en ziet die als "niets anders dan een poging om de zender ervan te weerhouden verslag te doen van de snel escalerende gebeurtenissen in de bezette gebieden". Volgens de nieuwszender is het verbod in lijn met het beleid van Israël, dat de Westelijke Jordaanoever bezet. Israël besloot al in mei om Al Jazeera te verbieden, omdat de zender een spreekbuis van Hamas zou zijn.